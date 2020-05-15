Коронавирус возвращается в Китай

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15 мая 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Заявления о победе над коронавирусом в Китае оказались поспешными. Режим самоизоляции ввели в городе Цзилине. Интригу в ситуацию вносит близость этого города с Северной Кореей.



Власти Цзилиня сообщили, что все случаи заболевания не были привезены из других государств. В зоне риска оказался и город Шеньян, население которого составляет более 7 миллионов человек.



Транспортное сообщение в данные населённые пункты остановлено, а проходящие поезда не будут делать остановок. По факту эти два новых очага оказались отрезанными от Китая.



Риск появления новой вспышки вируса на северо-востоке страны может изменить ситуацию в Китае. По мнению руководства КНР, пандемия в Ухани носила локальный характер. Однако распространение пошло по всей стране. Коронавирусом заразились даже те люди, которые не контактировали с инфицированными.



В соседней Северной Корее, по официальным данным, не зафиксировано ни одного случая заболевания. При этом Китай направляет помощь в Сеул, что порождает слухи о возможном наличии инфицированных корейцев. Пока правительство КНР борется с эпидемией внутри страны, дипломаты вынуждены вести войну против обвинений Запада в распространении вируса и несвоевременном принятии упреждающих мер.



