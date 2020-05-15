Меморандум об открытии внутренних границ подписан главами МИД стран Балтии

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15 мая 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

подпись документа, pixabay.com

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы сегодня подписали в Риге меморандум об открытии между странами Балтии границ для свободного передвижения. Об этом заявила пресс-служба эстонского МИД.

В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств выступили с совместным заявлением, в рамках которого указывалась важность сотрудничества не только между странами Балтии, но и с другими странами-партнерами, в частности, в ходе планирования выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Подчеркивается, что встреча в Риге стала первым шагом к возвращению к нормальной жизни. В заявлении говорится, что она также имела символическое значение, демонстрирующее возможность необходимых деловых поездок между странами Балтии.