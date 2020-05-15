Карантинный режим в Азербайджане может быть продлен до конца года

Аргументы Недели → В мире 13+

15 мая 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Баку, pixabay.com

В Азербайджане особый карантинный режим может быть продлен до конца года. Об этом заявил председатель объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики Рамин Байрамлы.

Подчеркивается, что жителям Азербайджана, вероятно придется до конца 2020 года использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сегодня стало известно, что власти страны приняли решение смягчить еще часть ограничений, которые были введены в рамках особого карантинного режима. В частности, теперь позволено посещать парки и центры отдыха, однако, по-прежнему нельзя собираться в группы из более чем 10 человек. Также возобновляют работу кафе, рестораны и чайные дома.