Война в Ираке с коронавирусом: цифры потерь и побед

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15 мая 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Ситуация с распространением вируса стабилизировалась уже во многих странах. Ирак – далеко не исключение. Там количество выздоровевших увеличивается с каждым днём.

На сегодня там нет ни одного человека с тяжёлой формой. Основная часть заболевших переносит инфекцию в лёгкой или бессимптомной форме. Пока что не стоит именовать Ирак победителем COVID-19. Заболевшие всё ещё продолжают выявляться. Но всё же до победы уже недалеко. Остаётся лишь выиграть ещё несколько сражений. Медики активно работают с пациентами. У многих из них совершенно нет свободного времени. Всю свою деятельность они посвящают людям, столкнувшимся с опасной инфекцией. Местные жители аплодируют врачам за ответственную и профессиональную работу, благодарят их за упорство и труд.

На данный момент количество заболевших в Ираке превышает 3000 человек. Точная цифра – 3143. 115 так и не смогли справиться с инфекцией. Умершие – в основном очень пожилые люди или инвалиды, которым нельзя заболевать даже гриппом, не говоря уже о чём-то вроде двухсторонней пневмонии. 2028 человек успешно преодолели все тяжёлые испытания и вылечились от коронавируса. Они отлично себя чувствуют и радуются исцелению. Ситуация в Ираке начинает потихоньку налаживаться. Вирус вот-вот будет полностью искоренён.