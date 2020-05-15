Уровень развития – самый низкий. Коронавирусная ситуация в Зимбабве

Аргументы Недели → В мире 13+

15 мая 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ситуация с распространением Covid-19 уже давно дошла до катастрофического уровня. Число заражённых по всему миру стремительно приближается к 5 миллионам.

Вирус по-прежнему не желает отступать и прокатывается по странам. Но всё же есть в этом мире места, где он надолго не задержался. К удивлению многих аналитиков, одним из таких мест является довольно бедная африканская страна под названием Зимбабве. Сейчас там 37 заражённых коронавирусом. Четверо уже погибли, в основном от осложнений. 13 человек успели вылечиться от болезни. Они чувствуют себя вполне неплохо.

Президент страны благодарит медиков за отличную работу и эффективное противодействие вирусу. Карантин он собирается снимать уже к концу месяца. Но всё же обозреватели считают зимбабвийский сценарий настоящим чудом. В этой державе уровень жизни один из самых низких на планете. Большая часть людей там живёт за чертой бедности. Не хватает заработков даже на еду, не говоря уже об излишках. Да и уровень здравоохранения далеко не блещет качеством. Всё могло быть гораздо хуже в плане коронавирусного распространения. Ещё совсем недавно Зимбабве являлось тираническим государством со строгим правящим режимом во главе с Робертом Мугабе. Политика Мугабе почти полностью разорила страну и едва не привела её к гражданской войне.