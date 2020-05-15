Во Франции детей на прогулке изолировали друг от друга в квадратах, очерченных мелом

Аргументы Недели → В мире 13+

15 мая 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Этот снимок теперь обсуждают во всем мире. В детском саду города Туркуэн на севере Франции таким неординарным способом решили воплотить в жизнь рекомендации властей о соблюдении дистанции.

Во Франции сейчас началось поэтапное снятие почти двухмесячного карантина. Открылись детские сады. Чтобы во время перемены дети соблюдали дистанцию на игровой площадке, воспитатели для каждого ребенка очертили мелом отдельный квадрат и попросили из него не выходить.

Журналист, сделавший фотографию, утверждает, что дети не воспринимают это как наказание. Прыгают, смеются, но исключительно в своем квадрате. При этом многие французы отмечают, что, глядя на этот снимок, у них разрывается сердце.