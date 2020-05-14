МВФ против Коломойского: кому подчиняется Зеленский

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14 мая 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Кто только не говорил за последний год о зависимости Владимира Зеленского от Игоря Коломойского. Годы сотрудничества студии «Квартал 95» с телеканалом «1+1», принадлежащим олигарху позволяли подозревать президента в такого рода связях. Именно в эфире канала Коломойского в ночь под Новый, 2019 год «слуга народа» объявил о намерении баллотироваться в президенты.

В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Нацбанка национализировать собственность Игоря Коломойского и аффилированных с ним структур - крупнейший Приватбанк, который был признан неплатежеспособным. По оценкам регулятора, оттуда системно было выведено порядка 5,5 млрд долларов. В отныне государственный банк пришлось влить колоссальные суммы из бюджета. Вкладчики не пострадали, а отношения Коломойского с Порошенко достигли фазы открытой вражды.

Олигарх не скрывал, что намерен добиться полной сатисфакции, включая денежную компенсацию. После инаугурации Зеленского глава Офиса президента, бывший юрист Коломойского Андрей Богдан начал поиск компромисса. Позже этим занялся и Андрей Ермак. Тем временем по списку президентской партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в Раду попало несколько десятков депутатов, связанных с Игорем Коломойским.

Западная пресса сообщала, что олигарх может стать единоличным получателем очередного транша МВФ, который уйдет на погашение морального и материального ущерба за Приватбанк. Украине при этом предвещали дефолт. Коломойский же в преддверии визита миссии МВФ в Киев объявил The New York Times, что намеревается дружить с Россией, если Америка не даст денег.

Экспертами Кабмина и МВФ был совместно разработан проект закона, который делал невозможным возвращение обанкротившихся банков прежним владельцам. Однако документу долго не давали ход.

Весной 2020 года, уже после смены Кабинета министров, выяснилось, что без вливаний в экономику кризис, усиленный нарастающими последствиями карантина, обещал стать роковым. От МВФ же ничего нового Киев не слышал: доступ к траншу откроет лишь закон, в обиходе уже названный «антиколомойским». Зеленский в этой ситуации специально приехал в парламент, чтобы убедить коллег голосовать «за». Победа оказалась отложенной на долгий срок. После первого чтения в документ было внесено 16 тысяч поправок.

13 мая после политических боев банковский закон получил «добро» парламента и аплодисменты президента. Часть депутатов пытается обжаловать принятое решение в Конституционном суде. Премьер Денис Шмыгаль уже объявил прессе: первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ может поступить до конца текущего месяца.