Генеральный директор ВТО досрочно уйдет в отставку

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14 мая 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Peter Kenny/Xinhua/Globallookpress

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа. 62-летний Роберту Азеведу исполняет обязанности руководителя ВТО с осени 2013 года.

Сам Азеведу в ходе виртуальной конференции со всеми странами-членами ВТО сообщил, что такое решение он принял не из-за состояния здоровья, или желания получить другой пост. Так решила его семья, члены которой живут в Женеве и в Бразилии.

Агентство Bloomberg отмечает, что глава ВТО покидает свой пост в непростое для мировой экономики время, когда объем импорта и экспорта упал до исторического минимума, а торговля стала элементом выяснения отношений между государствами.

Также досрочная отставка Азеведу ставит под вопрос само существование ВТО. Преемника на пост руководителя начинают готовить за 9 месяцев до истечения срока полномочий прошлого директора. Из-за досрочного ухода 164 члена ВТО должны договориться о будущем руководителе, который будет устраивать всех.