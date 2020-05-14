Страны Прибалтики достигли успехов в борьбе с коронавирусом

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14 мая 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Союз прибалтийских государств можно по праву назвать лидером по борьбе с COVID-19. Ведь на территориях таких стран, как Латвия, Литва и Эстония, вирус так и не сумел достаточно развиться.

Большинство заболевших перенесло коронавирус в лёгкой форме. Были и бессимптомные случаи. Карантин в этих стран всё же был введён, но не таком строгом уровне, как в других государствах Европы и Азии. К тому же эти державы перестраховались ещё в самом начале вирусного вторжения. Латвия, например, ввела ЧС сразу после объявления о пандемии коронавируса. А сейчас там уже собираются снимать все ограничения. Ведь количество заболевших стремительно падает, а число выздоровевших, напротив, увеличивается с каждым днём. Уже скоро из Латвии можно будет спокойно вылетать в другие страны. Границы обещают открыться уже к концу месяца.

В самой Латвии на данный момент 962 заболевших. При этом выздоровевших уже 627 человек. Умерли 19 инфицированных, и в основном это люди с достаточным количеством побочных заболеваний. В Литве заражённых 1511. 934 человека полностью оправились от недуга. Погибло 54 человека, в основном очень пожилые люди или те, у кого есть различные патологии. Относительно благоприятная ситуация и в Эстонии. Количество заражённых там больше 1700 (точная цифра – 1758). И, тем не менее, почти 1000 человек уже вылечились и полностью забыли про плохое самочувствие. 62 пациента погибли, в основном от осложнений. Медики несказанно радуются улучшению ситуации и увеличению количества исцелённых.

Литва, Латвия и Эстония стремительно приближаются к окончательной победе над коронавирусной инфекцией. Президенты этих государств уже поблагодарили своих соратников в правительстве за эффективную работу по противодействию распространения вируса. Несмотря на то, что не раз звучали новости о падении экономики в Прибалтике и о тяжёлом положении стран, на деле же ситуация оказалась действительно благоприятной.