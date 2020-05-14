В Турции вспомнили про уголовное дело против Вселенского патриарха

В Анкаре напомнили о деле против Вселенского патриарха Варфоломея. Ему вменяют поддержку госпереворота и главного врага Реджепа Эрдогана.
Нападки на Вселенского патриарха инициировали турецкие СМИ. Там вышел целый спецвыпуск. Он был посвящен Гюлену, который для Турции является кем-то типа Сороса для России.
В Турции Гюлен считается террористом. В спецвыпуске, посвященном ему, рассказали о его связях с Вселенским патриархом. Варфоломей был назван ближайшим пособником Гюлена.
Вселенского патриарха Варфоломея называют главным политическим адептом украинской автокефалии. Именно он вручал томос Порошенко.