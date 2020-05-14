Турецкая оппозиция готовит государственный переворот

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14 мая 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

В политических кругах Турции происходит столкновение действующей власти и оппозиционных сил. В Партии справедливости и роста, которую возглавляет глава государства Эрдоган, считают, что Республиканская народная партия готовит в Турции смену власти.



Оппозиционеров не устраивает система управления страной, показавшая слабые стороны в период пандемии. Последние две недели тема смены руководства страны является самой актуальной. Американская аналитическая корпорация RAND сделала прогноз относительно развития политической ситуации в Турции. По мнению аналитиков, восстание может начаться в среде военных, которые опасаются потери должностей во время политических чисток.



Реджеп Эрдоган воспринимает такую угрозу как вполне реальную.

Коронавирус ударил по экономике Турции, которая и без того находилась в плачевном состоянии. Отвлечь внимание от проблемы, и консолидировать силы в стране может «новый враг». За пределами своего государства турки его не смогли найти, поэтому начали искать непосредственно внутри государства.

Аналитики предупреждают, что население стало активно вооружаться. Любое «неаккуратное движение правительства» в сторону народа может обернуться серьёзным кровопролитием. Между Сирией и Турцией свободно перемещаются джихадисты. Они также могут создать серьёзные предпосылки для дестабилизации ситуации в стране.



