В Сирии может снова начаться война

Аргументы Недели → В мире 13+

14 мая 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: telegram-канал Фарука Шами

Сирия на фото из архива автора

Теперь уже на юге Сирии начинаются беспорядки. Местные жители высыпали на улицы. Видео протестов опубликовано в телеграм-каналах.

Протесты начались в провинции Даръа, в городе Тафас. Люди вышли на улицы.

«В Тафасе продолжаются протесты против нелегитимного правления… асадитов», — написал репортер Фарук Шами: «Напомню, что несколько дней назад снова вспыхнули бои в этом районе».

Провинция Даръа стала вторым очагом напряженности в Сирии. Она находится на юге. Первая жаркая точка находится на севере Сирии, в провинции Идлиб. Обострение ситуации в этом районе даже стало поводом для встречи Путина и Эрдогана. Они договорились о перемирии.