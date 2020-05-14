Во Франции вчера никто не заразился COVID-19

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14 мая 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Париж в эпоху коронавируса на фото Globallookpress/ Alexis Sciard via imago-image

Французские медики накануне не зарегистрировали ни одного нового случая коронавируса. Таковы данные ресурса Worldometers.

Ситуация с коронавирусом во Франции, похоже стабилизируется. Накануне там не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.

Это является одним из первых признаков того, что пандемия уходит из страны. Пару недель назад с подобной ситуации Китай начал выходить из пандемии. Сейчас там практически не регистрируют новых случаев заболеваний коронавирусом.

В целом, планета еще находится в объятьях пандемии. Количество заразившихся вплотную приблизилось к 4,5 миллионам человек.