В Германии на пандемии наживаются организованные преступные формирования

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14 мая 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Прокуратура Берлина начала расследование в связи с сообщениями о злоупотреблениях при получении материальной поддержки, которую федеральное правительство выделило малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям. Речь идет о сотнях поддельных запросов.

Размер материальной поддержки, выделенной правительством Германии, колебался от 9 тыс. евро для индивидуальных предпринимателей до 15 тыс. для фирм с числом занятых до 15 человек и 25 тыс. для предприятий, где трудится до 50 человек. Для облегчения процедуры получения помощи заявки направлялись по интернету с указанием регистрационного номера фирмы и счета, на которой должны были перечисляться средства.

По информации газеты Tagesspiegel, предварительные данные говорят о том, что из госказны злоумышленниками выведено порядка 700 тыс. евро. Прокурорская проверка показала, что мошенники использовали поддельные страницы ведомства, занимавшегося предоставлением помощи, чтобы собрать данные направлявших запросы на получение материальной поддержки. Потом они переправляли эти данные уже на действующую страницу соответствующего госведомства. Разумеется, номера счетов, куда следовало направлять деньги, были уже другими. В итоге нуждающиеся ничего не получали, а предназначавшиеся им суммы поступали на фальшивые счета мошенников.

Как сообщает Spiegel TV, при рассмотрении данных запросов и счетов, на которые направлялись запрошенные суммы, выявилось большое сходство с адресами крупных арабских кланов, действующих в Германии. Свыше 250 запросов указывают на принадлежность мошенников к арабским группировкам.

Предполагается, что за мошенническими схемами могли стоять и другие мафиозные объединения. Информационное агентство Deutsche Welle ссылается на данные полицейской службы Евросоюза Europol: на территории ЕС, в том числе Германии, действует около 5 тыс. организованных преступных группировок. Как следует из доклада Transcrime, исследовательского центра транснациональной преступности в Милане, их прибыль составляет около 110 млрд евро в год. Это примерно 1% от общего ВВП стран Евросоюза.