Негативная тенденция. COVID-19 продолжает шествие по Индонезии

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14 мая 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Пока президент Индонезии Джоко Видодо раздумывает о возобновлении экономической деятельности уже в июне, многие эпидемиологи страны заявляют, что думать сейчас о каких-либо ослаблениях пока рано. Некоторые аналитики говорят о грядущем голоде в стране из-за серьёзной ситуации с вирусом.

COVID-19 стремительно распространяется по всем регионам державы. Совсем недавно власти заявляли и о дефиците донорской крови на территории страны. Положение почти критическое. Заражённых всё больше и больше. Не стоит забывать и про огромное количество бедноты, живущей в Индонезии с незапамятных времён. В некоторых деревнях совсем нет должного уровня жизни. Люди ещё застряли в прошлых веках, живут в домах безо всяких условий. Взаимодействовать с ними в плане охраны здоровья чересчур сложно.

На сегодня в Индонезии уже 15 438 инфицированных. 3287 человек вылечились, а 1028 уже умерли. С каждым днём количество заражённых всё только растёт. Очень страдают пожилые люди, инвалиды и те, у кого есть различные патологии. Уровень здравоохранения Индонезии едва ли стоит называть высоким. В глубоких джунглях и на отдалённых островах всегда хватает проблем с заболеваниями.

Большая часть населения – верующие люди. Потому обращения к Всевышнему нередко звучат прямо на улицах различных поселений. Жители уповают на скорейшее избавление от «китайской чумы» и Божью помощь. Люди очень благодарны местным медикам, которые работают сейчас буквально на износ.