Продление ЧП. Коронавирусная ситуация в Армении

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14 мая 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

3718 заболевших на территории Армении. Но при этом, благодаря чистому армянскому воздуху и работе медиков, увеличивается и количество выздоровевших.

Число тех, кто успешно преодолел коронавирус и очистился от него, достигло уже 1500 человек. Умерших пока что только - 48, и в основном это пожилые люди, инвалиды или те, у кого имеются патологии. 10 человек всё ещё находятся подключёнными к ИВЛ-аппаратам. Сами армяне во многом считают вирус не таким опасным, каким его себе представляют остальные страны. Люди продолжают верить и надеяться на скорейшее избавление планеты от этой инфекции.

Однако премьер-министр Пашинян всё же считает, что необходимо ещё «пересидеть» и пока не праздновать преждевременную победу. Заболевшие в Армении всё ещё есть, и их число продолжает расти. С каждым днём заражается по 100 человек. Пашинян утверждает, что противоэпидемические нормы на территории страны совсем не соблюдаются. Вот почему он и сказал про продление режима ЧП. Но и ужесточать карантинные меры правительство не собирается. Армяне никогда не были поклонниками ожесточённых изоляций. Да и к тому же, ситуацию с коронавирусным распространением в этой стране едва ли стоит называть серьёзной.