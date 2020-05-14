Козак в ходе визита в Берлин провел встречу по Донбассу с советником Меркель и оценил переговоры как конструктивные

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14 мая 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Козак, фото: Yevgeny Philippov, globallookpress.com

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак оценил переговоры с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером как конструктивные.

По некоторым данным, эти двусторонние консультации России и ФРГ планировались давно, и Козак 12 мая, несмотря на сокращение международных мероприятий в связи с пандемией коронавируса, совершил однодневный визит в Берлин.

На переговорах Козак и Хеккер обсудили вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины и выполнения Минских соглашений по Донбассу.

«Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине», — рассказал Козак в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, консультации в Берлине дадут дополнительный импульс, чтобы переговоры в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе стали более интенсивными.