Улучшение и выход из кризиса. Коронавирусная ситуация в Израиле

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14 мая 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Еще 4 мая правительство Израиля одобрило первые этапы смягчения карантина. Число заболевших начало стремительно падать. Всё больше и больше людей оправлялись от инфекции и полностью выздоравливали.

Израильская медицина отчётливо показала свои возможности. И потому уже с 4 мая в Израиле открылись многие учреждения, национальные парки и заповедники. Тем, кто неравнодушен к своему здоровью, разрешили поддерживать его всеми известными способами. Людям даже разрешили ходить в бассейны. С 7 мая на территории страны заработали уже торговые центры и спортивные залы. Правда в ТЦ пока разрешается появляться лишь определённому количеству людей. Полиция до сих пор следит за соблюдением мер безопасности.



Премьер-министр Нетаньяху ещё в начале мая заявлял, что если положительный сценарий с развитием коронавируса продолжится, то с 17 мая уже можно будет приступить к следующей фазе снятия карантина. Вначале разрешат собираться в группы более 50 человек, а ближе к лету и более 100. Уже летом страна полностью вернётся к нормальной жизни. На сегодня в Израиле заражено больше 16 000 человек. Но при этом 12 232 пациента уже выздоровели. За всю эпидемию погибли 264 человека, и в основном это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого различные патологии. Без сомнения, стоит сказать, что Израиль справился с ситуацией на «отлично». Государство активно помогало своим гражданам в эти трудные дни, и уровень доверия к властям со стороны народа значительно возрос.