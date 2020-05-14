Япония частично снимает карантин. 8 крупных префектур остаются на самоизоляции

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14 мая 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии сегодня снимают режим чрезвычайного положения по поводу коронавируса в 39 из 47 префектур. В самых крупных густонаселённых городах власти пока оставляют строгие ограничения. Очень похоже на Москву, которая не спешит ослаблять меры самоизоляции вслед за остальной Россией.



Дисциплинированные японцы понимают опасность ситуации, поэтому стараются не нарушать режим. На улицах Токио пустынно, дороги свободны, мелкий и средний бизнес не работает. Москва в этом плане не выдержала, как только потеплело и вышло солнце - люди повалили с детьми и без масок на улицы. Устали самоизолироваться. Но не так у японцев, даже в их крохотных квартирках. Расходы на последующее лечение настолько велики, что могут не покрыться медицинской страховкой и разорить нарушителя самоизоляции.



Власти Токио считают, что снимать ограничения и переходить к обычной жизни город сможет при условии менее 70 выявленных случаев заражения в неделю.



