Непростая ситуация. Covid-19 продолжает своё вторжение в Мексику

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13 мая 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирус попал уже практически в каждое государство мира. Мексика – не исключение.

Проблемы с различными заболеваниями здесь имелись и раньше. Но Covid-19 стал для страны настоящим испытанием. По прогнозам аналитиков, уровень бедности в Мексике может повыситься в несколько раз уже в ближайшее время. Экономика оказалась явно не готова к такому удару. Положению граждан в этой стране уж точно не позавидуешь. Больше половины населения и без того живёт в постоянной экономии.



Ещё от коронавируса могут пострадать и местные индейцы. Ведь некоторые из них даже не пользуются благами цивилизации. Помимо бедности в стране наблюдается и высокий уровень преступности. Вопросы с картелями и наркомафией до сих пор не решены. Коронавирусная ситуация значительно усугубило положение мексиканцев во всех смыслах. Местные жалуются на экономический кризис и разгул преступности уже длительное время. Сейчас же население и вовсе пребывает на грани депрессии.



На сегодня в Мексике больше 38 000 человек, инфицированных Covid-19. Точное число заболевших – 38 324. Умерло почти 4000 человек (3926), среди них и больше сотни врачей. К счастью, есть и вылечившиеся, и их число уже достигает 25 935. 378 человек всё ещё находится в критическом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ и не могут дышать самостоятельно.