То Эбола, то Ковид. Коронавирусная ситуация в Конго

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13 мая 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Демократическая Республика Конго то и дело сталкивается с различными заболеваниями.

То в этой стране возникает серьёзная вспышка малярии, затем уже приходит Эболу, а в этом году вторгся и коронавирус из Китая. Большая часть населения страны живёт в ужасающих условиях. Помимо сложности с нищетой простых людей есть ещё и проблемы с олигархатом, члены которого живёт совсем неплохо и ни с кем делиться не собираются. Уровень здравоохранения на территории Конго и вовсе на нулевом уровне.



На данный момент количество заболевших в этой стране превышает 1100 человек. Точная цифра – 1169. 148 человек уже вылечилось, но при этом 50 – умерли. Пока что в Конго не наблюдается пациентов с тяжёлой формой коронавируса. Но худшее может случиться в любой момент. Антисанитария, грязь и ужасающие условия – отличные проводники для разных вирусов. Жители этой страны болеют очень часто. А власть совсем не желает решить злободневные проблемы. Уже множество лет Конго справедливо причисляют к отсталым странам мира. Страшно даже представить, что может случиться там, если вирус продолжит распространяться по регионам. Не стоит забывать, что заразность Covid-19 крайне высока. В случае худшего сценария в Конго, погибнуть могут миллионы людей.