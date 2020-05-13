«Да ну его, этот вирус несчастный». О ситуации с Covid-19 на территории Беларуси

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13 мая 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Так называемый белорусский сценарий уже давно обсуждают по всему интернету. Эта страна – одна из немногих, которая, по сути, так и не признала серьёзную опасность коронавируса.

Её методы борьбы с вирусом очень напоминают те, что были применены в Швеции или Дании. Президент Лукашенко не раз публично критиковал российские методы борьбы с инфекцией. Карантин на территории Беларуси так и не был введён. Соответственно, никого в домах не запирали и не заставляли носить маски под угрозами штрафов. Страна продолжала жить нормальной жизнью, как и до пандемии. Также не был отменён и недавний Парад Победы, который прошёл вполне успешно. Александр Лукашенко считает, что не следует паниковать из-за сложившейся ситуации, и уж тем более не следует «прессовать» население.

На сегодняшний день на территории Беларуси уже 25 825 заражённых. 146 человек погибли, и в основном это пожилые люди или те, у кого слабый иммунитет. К удивлению многих критиков «белорусского карантина» число выздоровевших значительно возросло. Оправившихся от инфекции уже 7711 человек. Эти люди чувствуют себя вполне нормально. Многие перенесли коронавирусную болезнь, как обычный грипп или даже бессимптомно. Президент Беларуси находится в весьма приподнятом настроении. Он радуется улучшению ситуации с выздоровевшими людьми и по-прежнему сохраняет непонимание по отношению к карантинным мерам в других государствах.