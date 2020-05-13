Мир отказывается от угля и нефти в пользу альтернативных источников энергии​

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13 мая 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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По данным Международного энергетического агентства, с 1973 по 2019 год потребление электроэнергии в мире выросло более чем в четыре раза – с 6131 до 25606 ТВт-ч. С учетом роста численности населения Земли и стремления развивающихся стран к увеличению качества жизни следует ожидать и возрастающего роста выработки энергии.

сегодняшний день почти половина электроэнергии вырабатывается путем сжигания угля и нефти. По словам кандидата технических наук Ивана Соболева, это опасно как минимум в трех аспектах:

«Во-первых, в развитых странах экономический ущерб от загрязнения окружающей среды оценивается в 2–7% ВНП, совокупные природоохранные затраты – 4–6% ВНП. Для полного парирования наносимого вреда, по оценкам ряда аналитиков, сегодня потребуется до 10% ВНП, а в случае дальнейшего негативного развития ситуации величина затрат может подскочить до 50% ВНП.

Во-вторых, неравномерность распределения мировых запасов фактически делает нефть оружием политической борьбы на мировой арене, а колебания цен на нее провоцируют экономические кризисы, часто перерастающие в вооруженные столкновения.

В-третьих, несмотря на то, что прогнозируемые сроки «исчерпания нефти» неоднократно передвигались на более поздний срок, сам факт конечности этих запасов сомнению не подвергается. Так, ежегодный прирост мировых запасов нефти за счет вновь открываемых месторождений составляет всего 0,8%, а ежегодный прирост ее потребления составляет примерно 2%, то есть более чем в два раза больше. Таким образом, вопрос исчерпания нефтяных ресурсов является вопросом времени».

Эти и другие факторы, как отмечает ученый, ставят перед человечеством вопрос перехода на альтернативные источники энергии. Одним из решений существующих проблем Иван Соболев считает создание космических солнечных энергостанций (КСЭС), которое сделает энергию Солнца доступной практически круглосуточно. При этом она может быть передана в любой район Земли.

Первые реальные успехи в наземных экспериментах уже достигнуты, однако разработчики считают, что ключевым этапом в «дорожной карте» развития космической энергетики будет проведение демонстрационного космического эксперимента. Анализ зарубежных и отечественных разработок показывает, что в США, Японии, Китае, Европейском союзе, Канаде и других ведущих странах уже проводятся активные работы в направлении практической реализации концепции космической энергетики.

По мнению Ивана Соболева, путь развития российской космической энергетики должен базироваться на тех технологиях, в развитии которых у России существует либо паритет с конкурентами, либо преимущество перед ними. К таким технологиям он относит создание разворачиваемых бескаркасных конструкций, формируемых центробежными силами, и передачу энергии по лазерному лучу.