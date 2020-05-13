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Китайское приложение забанило похожего на Си Цзиньпиня китайца

, 20:14 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Китайское приложение забанило похожего на Си Цзиньпиня китайца
фото: pixabay.com

Приложение Tik Tok отправило в бан одного из пользователей, который похож на нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина.

Похожий на лидера официального Пекина китаец использовал приложение Tik Tok для записи юмористических роликов. На них он распевал песни.

«Китайца, певшего песни, Тик Ток забанил, потому что он похож на Си Цзиньпина», — сообщили telegram-каналы.

Настоящая причина блокирования пользователя не известна. Не исключено, что редакторы Tik Tok решили перестраховаться. Tik Tok — это китайское приложение.

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