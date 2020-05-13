В одном Нью-Йорке заразились коронавирусом больше, чем во Франции и Турции

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13 мая 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

В американском штате Нью-Йорк сейчас насчитывается зараженных коронавирусом больше человек, чем в любой стране мира. Понятное дело, из этого утверждения нужно исключить сами Соединенные Штаты. Количество нью-йоркских диагнозов превышает совокупное количество случаев заражения во Франции и Турции.

В Нью-Йорке заразились коронавирусом 348 655человек. Если сравнивать этот штат с государствами, то в Испании (которая в коронавирусной статистике уступает только Соединенным Штатам) насчитали 269 520 человек.

В находящейся на шестом месте Франции насчитывается 178 225 диагнозов. Турция находится на девятом месте. Там COVID-19 заразились 141 475 человек. Если сложить французские и турецкие показатели, то в двух странах насчитали 319 700 заразившихся. Это меньше 348 655 нью-йоркских диагнозов.

Статистика Нью-Йорка сейчас лидирует во всех Соединенных Штатах. Эта страна занимает первое место в коронавирусной статистике. На ее долю приходится треть всех случаев заражения.