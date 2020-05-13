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Виртуальные путешествия: пять лучших веб-камер, которые помогут не унывать на самоизоляции

, 15:55 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Российская газета

Виртуальные путешествия: пять лучших веб-камер, которые помогут не унывать на самоизоляции
Pixabay

Не все знают, что любоваться достопримечательностями можно не только после покупки дорогостоящих путевок. Современные технологии открывают перед нами многие двери. Перед вами список пяти лучших веб-камер, которые позволят увидеть красоты в реальном времени, не выходя из дома. В период пандемии это особенно актуально. 

Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро — один из красивейших городов Южной Америки, находится в юго-восточной части Бразилии на берегу уникального по своей природной красоте залива Гуанабара. Город растянулся бесконечной полосой вдоль побережья с чудесными пляжами и скалистыми холмами. Всеми этими красотами можно полюбоваться на видео. 

Гудзон

Гудзон — легендарная река не только для Нью-Йорка, не только для Америки, но и, пожалуй, для всего мира. Камера с видом на неё установлена на макушке статуи Свободы. Можно полюбоваться умиротворенными и спокойными водами, а также шикарным видом на Нью-Йорк. 

Смотреть: https://www.earthcam.com/usa/newyork/statueofliberty/?cam=liberty_hd

Стена Плача

Стена Плача — часть массивной каменной стены вокруг Храмовой горы Старого города Иерусалима. Она считается самым священным местом в иудаизме и является символом веры и надежды многих поколений евреев, местом их паломничества и молитв. Даже сейчас там можно увидеть много людей. 

Смотреть: https://english.thekotel.org/kotel/kotel_cameras/

Ниагарский водопад

Ниагара — водопад, низвергающийся с высоты 50 м, чудо природы и достопримечательность Канады и США. Каждый год миллионы туристов приезжают в Северную Америку, чтобы увидеть это олицетворение силы и мощи природы. Сейчас можно насладиться этими красотами онлайн. 

Смотреть: https://www.cliftonhill.com/niagara-falls/livecam

Йеллоустонский национальный парк​

Один из самых известных национальных парков в США – это несомненно Йеллоустоун, расположенный в штате Вайоминг на западе США в кратере древнего супервулкана. Ежегодно сюда устремляются миллионы туристов со всего мира. Летом, когда все дороги парка открыты, а особенно в выходные здесь не протолкнуться. Но сейчас вы можете увидеть его в одиночестве. 

Смотреть: https://www.nps.gov/yell/index.htm

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