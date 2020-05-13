Виртуальные путешествия: пять лучших веб-камер, которые помогут не унывать на самоизоляции

Аргументы Недели → В мире 13+

13 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Российская газета

Pixabay

Не все знают, что любоваться достопримечательностями можно не только после покупки дорогостоящих путевок. Современные технологии открывают перед нами многие двери. Перед вами список пяти лучших веб-камер, которые позволят увидеть красоты в реальном времени, не выходя из дома. В период пандемии это особенно актуально.

Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро — один из красивейших городов Южной Америки, находится в юго-восточной части Бразилии на берегу уникального по своей природной красоте залива Гуанабара. Город растянулся бесконечной полосой вдоль побережья с чудесными пляжами и скалистыми холмами. Всеми этими красотами можно полюбоваться на видео.

Гудзон

Гудзон — легендарная река не только для Нью-Йорка, не только для Америки, но и, пожалуй, для всего мира. Камера с видом на неё установлена на макушке статуи Свободы. Можно полюбоваться умиротворенными и спокойными водами, а также шикарным видом на Нью-Йорк.

Смотреть: https://www.earthcam.com/usa/newyork/statueofliberty/?cam=liberty_hd

Стена Плача

Стена Плача — часть массивной каменной стены вокруг Храмовой горы Старого города Иерусалима. Она считается самым священным местом в иудаизме и является символом веры и надежды многих поколений евреев, местом их паломничества и молитв. Даже сейчас там можно увидеть много людей.

Смотреть: https://english.thekotel.org/kotel/kotel_cameras/

Ниагарский водопад

Ниагара — водопад, низвергающийся с высоты 50 м, чудо природы и достопримечательность Канады и США. Каждый год миллионы туристов приезжают в Северную Америку, чтобы увидеть это олицетворение силы и мощи природы. Сейчас можно насладиться этими красотами онлайн.

Смотреть: https://www.cliftonhill.com/niagara-falls/livecam

Йеллоустонский национальный парк​

Один из самых известных национальных парков в США – это несомненно Йеллоустоун, расположенный в штате Вайоминг на западе США в кратере древнего супервулкана. Ежегодно сюда устремляются миллионы туристов со всего мира. Летом, когда все дороги парка открыты, а особенно в выходные здесь не протолкнуться. Но сейчас вы можете увидеть его в одиночестве.

Смотреть: https://www.nps.gov/yell/index.htm