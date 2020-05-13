Секретарь парламента Сирии пригрозил борьбой с «российской оккупацией»

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13 мая 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Секретарь Народного совета Сирии Халед аль-Абуд выступил с заявлением, в котором говорится о том, что Кремль не может диктовать свою волю властям страны, потому что именно от них зависит его политическое будущее. В арабских СМИ появляются сообщения о возможном смещении Россией президента Башара Асада.

Депутат, известный своими проиранскими взглядами, опубликовал на имеющей свыше 30 тысяч подписчиков странице в Facebook пост с заголовком «Что, если Асад рассердится на Путина», в котором поставил под сомнение право России диктовать свои условия правительству Сирии.

«Путин прекрасно понимает, что Асад - это тот, кто дал ему возможность стать крупным игроком на региональном, а следовательно, на международном уровне», - заявил депутат, отметив, что российская кампания в Сирии была необходима только для того, чтобы предотвратить интервенцию США.

По мнению парламентария, президент Сирии может призвать к борьбе с «российской оккупацией», если осознает, что «дорожная карта» Кремля не совпадает с его интересами. В посте депутата содержатся прямые угрозы жизням российских военнослужащих, находящихся в Арабской Республике. Он считает, что они не продержатся и нескольких часов на базе ВМФ Тартус, если Асад будет разгневан.

Причиной выпадов секретаря сирийского парламента в адрес России стали растущие в арабской прессе слухи, что Россия всерьез обдумывает смещение Асада. Выводы опираются на появившиеся в близких к Кремлю СМИ материалы о коррумпированности и непопулярности элиты Сирии. Еще одним поводом к заявлению стала публикация чрезвычайного и полномочного посла РФ Александра Аксененка на сайте Российского совета по международным делам, в которой говорится, что в политических вопросах Дамаск не склонен «проявлять разумные дальновидность и гибкость».

«Москва хочет, чтобы режим всерьез участвовал в мирных переговорах, которые бы позволили его сохранить, но на основе компромисса и разделения власти значительно бы расширили политическую базу, - считает бывший спецпредставитель Госдепа США в Сирии Фредерик Хоф. - Однако Башар Асад убедил себя в том, что он необходим для политического благополучия Владимира Путина. Поэтому он считает, что ему не нужно делать уступок, делиться чем-либо или идти на компромисс с кем-либо. Асад уверен, что россияне и иранцы ради собственных интересов приведут его и его истощенную армию к полной победе».

Экс-дипломат отметил, что в настоящее время напряженность между Кремлем и Асадом очевидна.