Полякам заплатят за отдых внутри страны

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13 мая 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Гражданам Польши, решившим взять отпуск этим летом, предоставят «туристические сертификаты» на сумму в 1000 злотых, что составляет около 220 евро. Потратить эти средства можно будет только на отдых в Польше. Сообщается, что 900 злотых из этой суммы выделит государство, а 100 должен будет добавить работодатель.

Сертификаты получат только те граждане страны, которые работают на договорной основе и зарабатывают не более 1150 евро. Об этом сообщила вице-премьер Ядвига Эмилевич. Ожидается, что такой услугой смогут воспользоваться около семи миллионов поляков.

По данным польской Федерации предпринимателей и конфедерации Lewiatan, в период с 16 марта по 5 мая из-за ограничений экономической и общественной активности польская экономика потеряла 106 миллиардов злотых. Из всех отраслей самые большие убытки понесла сфера услуг - 39 миллиардов.

В последние годы польские туристы в основном предпочитали отдыхать в Греции, Турции и Болгарии. В какие страны им можно будет поехать в этом году, пока не ясно.

«Мы рассматриваем возможность разрешения поездок в три государства: Чехию, Словакию и Венгрию», - сообщил вице-министр экономического развития Анджей Гут-Мостовой, пояснив, что в этих странах сравнительно немного заболевших COVID-19, и риск заразиться там гораздо ниже, чем в Западной Европе и Соединенных Штатах.

В России туристические фирмы предлагают в этом году открыть сезон внутренних поездок в начале июня. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июня свою работу могут начать санаторно-курортные организации региона. Однако это коснется только тех организаций, которые имеют медицинскую лицензию. По словам Кондратьева, эти здравницы фактически являются лечебными учреждениями, а значит, смогут оказать медицинскую помощь приехавшему гостю, если у него выявят коронавирус.

«Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты», - отметил глава Краснодарского края.

Известно также, что власти Кубани приняли решение до 1 января 2021 года отменить в регионе курортный сбор.