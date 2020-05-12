«У нас всё отлично». В Туркменистане полностью отсутствуют заражённые коронавирусом

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12 мая 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Коронавирусная пандемия свирепствует по всему миру. Заражённые уже есть даже в мельчайших государствах планеты. Вирус добрался и до Средней Азии, поразив территории Узбекистана и Таджикистана. А вот в Туркмении пока не наблюдается ни одного заболевшего.

Власти этой страны так и не сообщали ничего в ВОЗ. Эта держава по праву считается заочным победителем. Ведь COVID-19 так и не сумел туда добраться. Соответственно, и запертых по квартирам людей там тоже нет.

Ещё на заседании правительства 16 марта президент Бердымухамедов велел бороться с вероятной угрозой коронавируса традиционными методами. По его приказу, жилые дома и население страны окуривались специальным растительным средством под названием гармала. Президент считает, что методы древних предков, избавлявшихся от различных ненастий, помогут не допустить коронавирус на территорию страны. Гармалой окуривали не только жилые дома, но и различные учреждения, включая и правительственные сектора. Также власти запретили употреблять само слово «коронавирус». Карантин так и не был введён.

Судя по всему, члены правительства считают, что если «упоминать чёрта», то он и придёт. Вот почему, они и решили вообще не заговаривать о ситуации с пандемией. На сегодня в Туркмении по-прежнему ни одного заболевшего.