Дела не слишком гладкие. Коронавирусная ситуация в Нидерландах

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12 мая 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Уже с 11 мая в Нидерландах начался этап смягчения карантина. Вот только повода для этого пока не слишком много. На территории страны всё ещё много заболевших.

Число заражённых уже зашкаливает за 42 000. Умерло 5510 человек, и в основном это пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Очень страдают и пациенты с различными патологиями. 498 человек пока ещё находится в критическом состоянии. Они подключены к аппаратуре ИВЛ и не могут самостоятельно дышать. Общая ситуация пока не слишком гладкая. Но, тем не менее, все эти сведения никак не останавливают власти Голландии от снятия запретов. В правительстве уже даже задумываются о скорых отменах ограничений для массовых мероприятий.

Уже с начала лета планируется открыть многие общественные заведения, включая музеи, кинотеатры и ресторана. Некоторые ограничения на количество визитёров всё ещё сохранятся. К примеру, в кафе и ресторанах максимум посетителей будет насчитывать 30 человек. На террасах можно будет отдохнуть всего лишь десяти. Также вскоре заработает транспортная система. Сохранится и необходимая дистанция между людьми в полтора метра. С июля уже планируется разрешить более массовые сборища числом до 100 человек.