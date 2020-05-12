Турция укрепляет своё присутствие в Красном море

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12 мая 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Турция за последние несколько недель укрепила позиции в ряде регионах Йемена. Анкара установила диалог с региональными политиками и аксакалами племён. Политологи считают, что Турция постепенно может стать влиятельной фигурой в йеменском конфликте. Такие соперники как Саудовская Аравия и ОАЭ постепенно вытесняются из страны.



Активнее всего интересы Турции обеспечивает местная партия «Ислах». Она выступает за увеличение экономической помощи Турции. В Саудовской Аравии заявили, что такими действиями президент Турции Реджеп Эрдоган проверяет реакцию арабского союза государств, который имеет свои интересы в Йемене.



Период для усиления своей позиции Анкара выбрала не случайно. Эмираты постепенно выводят свои войска из республики. Турция особо заинтересована в получении доступа к Красному морю.



Помимо Йемена, Анкара обратила свой взор и на Сомали, Джибути, а также остров Суакин, принадлежащий Судану. На территории последнего турки проводят всего лишь археологические работы, однако аравийские монархи увидели в этом желание Турции расширить своё влияние.



