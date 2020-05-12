«Кто-то должен заплатить». Гибель легендарного Коби Брайанта привела к скандальным судебным искам

Семьи людей, разбившихся на вертолете баскетболиста Коби Брайанта в январе этого года, выдвинули взаимные обвинения друг против друга. Вдова Коби Ванесса Брайант подала в суд за несоблюдение норм безопасности полетов на компанию Island Express. К ее иску присоединились четыре семьи жертв погибших. Глава Island Express и брат разбившегося пилота Берг Зобаян подает в суд ответное заявление.

Гибель знаменитого баскетболиста, его дочери и семи спутников стала одной из главных трагедий современного спорта. Перед аварией вертолет летел в плотном тумане на небольшой высоте со скоростью около 300 км/ч, после чего внезапно вильнул и врезался в склон холма в окрестностях Лос-Анджелеса. Находившиеся на его борту девять человек погибли на месте.

Ара Зобаян являлся опытным пилотом, давно летавшим с Коби Брайантом именно на Sikorsky S-76B, так что ошибка пилотирования маловероятна. Согласно отчету Национального совета по безопасности на транспорте, отказа двигателя тоже не было. Брат погибшего пилота утверждает, что летчик отправился в полет в тяжелых метеоусловиях вовсе не по своей воле, и что на него было оказано давление со стороны клиента - а именно Коби Брайанта, который опаздывал на матч в свою баскетбольную академию.

«Пилот не контролировал и не имел права контролировать поведение заказчиков», - говорится в ответном иске Island Express.

По утверждению вдовы, гибель Коби стала прямым результатом халатного поведения пилота, ответственность за которое теперь должна нести компания. По мнению семей, которые потеряли свои близких, за трагедию должен кто-то заплатить. Возникают вопросы и к местным диспетчерским службам, которые санкционировали этот трагический вылет.