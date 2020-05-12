Сводки из «третьего мира». Коронавирусная ситуация в Нигерии

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12 мая 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

На сегодняшний день на территории Нигерии зафиксировано более 4000 заражённых. Общее количество заболевших – 4641 человек. 902 уже вылечились и чувствуют себя отлично.

Есть и пострадавшие, и их 150 человек. Людей в критическом состоянии пока что мало, и медики надеются, что их количество не возрастёт. Саму ситуацию в Нигерии едва ли можно назвать стабильной. В этой стране полным-полно сложностей и без вирусов. Эпидемия Covid-19 сразу же усугубила имевшиеся проблемы. К примеру, проблемы с произволом и разгулом силовиков. Ещё в апреле поступали сведения о том, что местные полицейские спокойно стреляли по людям, нарушающим карантинные меры.

Строгий карантин на территории Нигерии действует с 30 марта. С этого момента страна едва не превратилась в настоящий концлагерь. Постоянно поступали сведения о бесчеловечных действиях силовиков. Многие жалуются на грубость полиции в нашей стране, но эти критики и не представляют, что делают с людьми нигерийские правоохранители. Также в Нигерии есть и проблемы с другими заболеваниями. Ещё в феврале в этой державе фиксировали вспышку лихорадки Ласса, которая не менее смертельна, чем коронавирусное заболевание. Ещё стоит отметить и ужасающую нищету населения и проблемы с олигархатом, который стоит у руля. Нигерия – действительно проблемная страна, где общество находится в подобии рабства. Нормального здравоохранения там почти не существует. Если и дальше так будет продолжаться, ситуация с вирусом только ухудшится, и это приведёт к многочисленным жертвам.