Результаты свежего опроса показали, каким политикам доверяют на Украине во время эпидемии

Период карантина и связанные с ним социально-экономические проблемы уже нашли свое отражение в общественных настроениях украинцев. При этом Владимир Зеленский сохранил позиции лидера в рейтингах.

По результатам исследований, граждане продолжают верить в искренние добрые намерения президента Зеленского, который в конце мая отметит год с момента инаугурации. Доверяют ему 59% респондентов, не доверяют 35%. Это хороший результат, если сравнивать с уровнем доверия к другим политикам и органам власти. Так, по данным Центра Разумкова, Петру Порошенко доверяют 18%, не доверяют 77%; Юлии Тимошенко – соответственно 18,5% и 74%; для Юрия Бойко соотношение - 19% и 66%. Верховной раде доверяют 28%, не доверяют 66% граждан; правительству доверяют 32%, не доверяют 57%; Национальному банку доверяют 34%, не доверяют 50%; Нацполиции - соответственно 36% и 56%.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), Зеленский действительно остался лидером в президентском рейтинге. За него сейчас проголосовали бы 42,6% среди тех избирателей, которые точно пришли бы на избирательные участки и не изменили бы своего выбора (это соответствует 27,7% среди всех избирателей). За Петра Порошенко – 14,9% (9,7% среди всех), за Юрия Бойко – 12,2% (8%), за Юлию Тимошенко – 9,7% (6,3%). Остальные кандидаты из того списка, который был актуален в прошлом году, набрали бы голосов еще меньше.

При всем доверии украинцев к Зеленскому, опрос, проведенный в апреле Центром Разумкова, показал, что только 29% граждан считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, 49% придерживаются противоположной точки зрения. Более 14% вообще не верят, что лучшее будущее когда-нибудь наступит.

Что касается выборов в Верховную раду, то исследование КМИСа, как и опрос Центра Разумкова, показал, что проходной 5-процентный барьер сейчас преодолели бы четыре партии, а не пять, как было на выборах в прошлом году. На первом месте – «Слуга народа». За партию готовы голосовать 32,6% среди тех избирателей, которые обязательно приняли бы участие в выборах и точно определились с выбором. За «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 15,8%; за «Европейскую солидарность» – 15,2%, за «Батькивщину» – 12%.