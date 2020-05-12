К охоте за разработками вакцины от COVID-19 подключились китайские хакеры

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12 мая 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

ФБР и Министерство внутренней безопасности США подготовили меморандум, в котором предупреждают научные учреждения страны об активности китайских хакеров, занятых поиском методик борьбы с инфекцией, разработанных американскими учеными.

По информации New York Times, более 10 стран перенацелили хакеров, работающих в армии и разведке, на то, чтобы узнать как можно больше о мерах против коронавируса, предпринимаемых другими государствами. Два американских ведомства утверждают, что самую большую активность в этой области проявляет Китай. Предупреждение вписывается в развернутую администрацией Трампа кампанию, цель которой доказать, что КНР – это не только источник пандемии, а еще и страна, которая стремится использовать для своей выгоды ее последствия.

В Китае обвинения опровергают. В документе, опубликованном агентством «Синьхуа», говорится - тот факт, что COVID-19 впервые зафиксирован в Ухане, совершенно не означает, что вирус там возник. Отмечается, что его появление похоже на возникновение ВИЧ, который был впервые идентифицирован в Америке.

Противоречия между странами обострились и вылились в очень серьезные заявления. Так, в статье в газете Global Times, издаваемой в Пекине ЦК Коммунистической партии, говорится, что Вашингтон нагнетает антикитайскую пропаганду, и его стратегические амбиции и желание запугать Китай растут. Поэтому КНР нужно увеличить свой арсенал ядерного оружия. Китаю необходимо обладать адекватным ядерным арсеналом в качестве средства сдерживания США.