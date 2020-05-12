Какие наказания ждут Китай, если он попытается обвалить доллар - похуже коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

На пике противоречий между Китаем и США всё чаще из уст экспертов звучат предположения, что в ответ на американские санкции и угрозы вывести на чистую воду истинного создателя коронавируса covid-19, нанёсшего мировой экономике колоссальные убытки, Китай может сбросить 1,1 трлн долларов в долговых обязательствах США, которые он годами накапливал.



В случае подобного развития событий курс доллара рухнет, за ним рухнут все мировые рынки. Рикошетом ударит это и по самому Китаю. Возможно, это пока ещё и сдерживает Поднебесную, мировой имидж которой существенно пошатнулся на фоне коронавируса.



Американский президент Дональд Трамп всерьёз призывает американский бизнес вывести свои производства из Китая, обещая всяческую поддержку на родине. Весь мир, пока Китай решал свои проблемы в Ухани, остался без комплектующих и запасных частей. Кому только в голову пришло разместить сборочные производства со всего мира в одном месте, польстившись на дешевизну рабочей силы - поставил палатку, сварил плошку риса - ни отопления тебе, ни капитальных строений, ни социальных гарантий. Теперь, вероятно, многие задумаются о лишении Китая монополии на всё для всех.



С другой стороны, Китай во время пандемии коронавируса показал колоссальную мобилизованность и скорейшее восстановление своей экономики, конечно же, в том числе за счёт других стран мира. Но Трамп не может простить Китаю утечку вируса и скрытие реальной угрозы для человечества. Западные СМИ на днях обнародовали закрытый разговор главы Китая Си Цзиньпиня с главой ВОЗ Тедросом Аданом Гебреисусом, в котором китайский лидер просил не предавать гласности опасность коронавируса и возможность его передачи от человека человеку. Этим уж точно воспользуется Трамп, давно уже желающий прихлопнуть ВОЗ. США уже перестали платить ей свои членские взносы. И на фоне огромной смертности в Америке и предстоящих осенью президентских выборов, Трампу нужны победы, ему нужны пепелища на территории врага.



Возвращаясь к американскому внешнему долгу, то аналитики предполагают, что даже если Китай сбросит все 1,1 трлн долларов, покупателей на них в условиях мирового финансового кризиса не найдётся. Да, курс доллара просядет, но цена американских долговых обязательств, принадлежащих Китаю, тоже станет ниже номинала. И тогда Трамп сможет выкупить долги Америки с дисконтом.



В этих многоходовках всё будет зависеть от политической выдержанности и адекватности мировых лидеров. Некоторые эксперты даже предлагают не связываться с Китаем вовсе, не наказывать, а закрыть его от всего мира как консервную банку, пока они не перестанут что попало есть и где попало гадить.



