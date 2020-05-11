На Украине шокированы показателями тестирования в своей стране после обращения Путина

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11 мая 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

pixabay.com, лаборатория

За все время пандемии COVID-19 на Украине проведено всего 181 тысяч тестов, тогда как в РФ ежедневно тестируют около 170 тысяч человек, заметили СМИ краины после обращения Владимира Путина к гражданам РФ.

Сообщается, что в середине марта в Российской Федерации проходило 2,5 тысяч тестирований в день, сейчас – около 170 тысяч тестов за сутки. Это один из самых высоких показателей в мире. К середине мая число тестирований будет составлять 300 тысяч в день.

Украинские СМИ приводят главное отличие тестирования на Украине и в России: в нашей стране берут тесты у всех потенциальных контактеров не только с заболевшими, но и у тех, у которых есть подозрение на COVID-19. На Украине это не практикуется и вряд ли получится, поскольку есть дефицит тестов.

Выступая в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране, глава российского государства Владимир Путин сообщил, для кого ограничительно-санитарные меры будут сохранены.