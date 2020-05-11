В США индейские племена не хотят делиться деньгами с жителями Аляски

Федеральное правительство США решило выделить пакет помощи на $8 млрд представителям коренных народов. Индейцы, которых здесь принято называть коренными американцами, оказались в группе риска по заболеваемости COVID-19.

Специалисты называют целый ряд социально-экономических причин, по которым коренное население Америки оказалось столь незащищенным перед лицом пандемии. Одна из проблем - отсутствие водопроводной воды.

«Здесь, прямо в центре самой могущественной страны — США, у наших граждан нет такой роскоши, как возможность открыть кран и помыть руки водой с мылом», - сообщил СМИ президент крупнейшей индейской резервации Навахо-Нейшн Джонатан Нез.

Навахо-Нейшн расположена на территории трех штатов - Аризоны, Нью-Мексико и Юты. В резервации площадью размером с Шотландию живет порядка 175 тысяч человек. Здесь самый высокий уровень заражения COVID-19 в США в расчете на душу населения после Нью-Йорка и Нью-Джерси. По словам Эллисона Барлоу, директора Центра здравоохранения американских индейцев при Университете Джонса Хопкинса, средние расходы службы здравоохранения на душу населения для коренных народов составляют $3,3 тыс. в год. Для остальных же американцев в национальной программе медицинского страхования лиц старшего возраста Medicare эта сумма составляет почти $13 тыс. на человека.

Решить финансовые проблемы за собственный счет коренным народам не удастся. Основная доля доходов резерваций, которые, в отличие от штатов или местных правительств, не имеют права осуществлять сбор налогов, приходится на игорный бизнес. В свое время казино индейцам разрешили строить в качестве компенсации за истребление их предков. Однако, с учетом карантинных норм и правил социального дистанцирования, игорные заведения пока остаются закрытыми и прибыли не приносят.

«В принятом законе нет указаний на то, как именно должны быть разделены $8 млрд, что дает почву для разногласий в вопросе о том, сколько должно получить каждое племя, - отмечает USA Today. - Звучат предложения распределить деньги пропорционально размеру земли, населению или даже числу заболевших коронавирусом».

На пути к получению средств возникла и еще одна проблема. Коренные народы, которые живут в так называемых континентальных штатах (это смежные 48 штатов и федеральный округ Колумбия, расположенные между Канадой и Мексикой), обратились в суд. Поводом для иска, стало нежелание континентальных племен делиться деньгами с северными народами. Иск был подан от имени 13 племен, которые считают, что корпорации коренных народов Аляски — это, по сути, коммерческие организации, принадлежащие акционерам и ежегодно получающие доходы в миллиарды долларов.

Из-за претензий северных народов сумма, которую получат континентальные племена, может сократиться вдвое, указывает MarketWatch.

«Акционерами этих корпораций являются коренные жители Аляски, однако сами компании действуют на коммерческой основе в соответствии с лицензиями штата. Они выплачивают дивиденды, а их акции, находящиеся в частных руках, могут быть переданы другим лицам», - отмечает служба финансовой информации, добавляя, что, например, только корпорация Arctic Slope в 2018 году получила доход в $3 млрд от переработки нефти и оказания вспомогательных услуг на месторождениях.

Впрочем, пока вопрос о том, как делить деньги, отложен: 27 апреля суд вынес определение, согласно которому распределение части бюджетных $8 млрд среди коренных жителей Аляски приостанавливается до окончательного решения по делу. До тех пор главе минфина предписано не проводить передачу средств жителям самого северного штата США, при этом трансферы, предназначенные для индейцев из континентальной части страны, производить можно.