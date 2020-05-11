Саудовская Аравия начинает экономить. НДС вырастет в три раза

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11 мая 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Делегация Саудовской Аравии в Москве, фото с сайта Кремля

Министр финансов Саудовской Аравии Моххамед Аль-Джадаан предупредил о том, что королевству придется принимать меры для поддержки экономики государства. Стабильность этого государства пошатнулось из-за падения цен на нефть и из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Властям Саудовской Аравии придется экономить, в том числе и на своих гражданах. Власти примут довольно жесткие меры. Так с 1 июня приостанавливаются выплаты компенсаций на рост прожиточного минимума, которые ранее в этом государстве полагались гражданам, а не только безработным. По словам главы Минфина, налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет в три раза — с 5 до 15%.

Из-за падения цен на нефть за первый квартал 2020 года дефицит бюджета Саудовской Аравии вырос до $9 миллиардов. Доходы от нефти в королевстве упали за этот период почти на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до 34 млрд долларов, а общая выручка сократилась на 22%.

Отметим, НДС в Саудовской Аравии был введен всего лишь два года назад в попытке сократить зависимость экономики страны от мировых цен на нефть-сырец.

С 1 мая начало действовать соглашение стран ОПЕК+. Для стабилизации цен на нефть участники согласились сократить добычу на 19 миллионов баррелей в сутки.