Маразмы недели: призрак премьера Шмыгаля, курский сварщик-дипломат-патриот Климкин и колокола Зеленского

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11 мая 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

В канун юбилейной празднования Победы в Великой Отечественной войне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга заявил, что для него День Победы - это не праздник, такого праздника для него нет. Мы не будем напрягать поисковые системы на предмет запросов, кто такой Денис Шмыгаль, о существовании которого все (в том числе, и жители Украины) узнали лишь тогда, когда этот персонаж был назначен президентом Зеленским на должность украинского премьера. Признаться, нам это неинтересно, поскольку идентификация всей мутной пены, всплывшей на гребне ЗЕ-волны, процесс сложный и трудоёмкий.

Денис Шмыгаль

«Это не премьер-министр, это наше очередное несчастье, очередной «самокатчик», не понимающий, ни где он находится, ни ответственность свою перед страной, ни перед людьми. Это позорище очередное! Поэтому для нас его больше нет! Все мероприятия с премьер-министром мы будем игнорировать. Ни одной идеи, которую выдаст это недоправительство, мы больше не поддержим. Мы не хотим ни видеть, ни знать премьер-министра, который оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. Это моральные уроды», - заявил в ответ на выпад Шмыгаля народный депутат Украины оппозиционер Вадим Рабинович.

«Из какого дерьма Зеленский подбирает себе премьеров? Прежний шастал по нацистским вечеринкам, нынешний не признаёт 9 Мая Днём Победы!», - возмутился экс-народный депутат коммунист Александр Голуб.

Пожалуй, вполне достаточная характеристика главы украинского правительства. Увы, но таких сейчас на Украине немало, и имя им - легион. Бандеровский. Потомки побеждённых, ненавидящие потомков победителей, беснуются от всего, что связано с героическим советским прошлым.

«Всех обиженных, в том числе, и на Красную армию, пострадавших в борьбе за идеалы третьего рейха, причастных к поражению нацизма и фашизма… поздравляю с вашим днём примирения! Плачьте, ущербные, страдайте, пойте свою «качу», вспоминайте, как вашим кумирам надрали задницы, как наши гоняли ваших дедов с прадедами по лесам и схронам! Нам и вы, и ваши «новые порядки» - пофиг! У нас День Победы - праздник», - обратился ко всем «примиряющимся» млекопитающим украинский оппозиционный политик Михаил Добкин.

В свою очередь, экс-глава украинского МИД Павел Климкин, постоянный фигурант нашего антирейтинга, тоже не забыл подчеркнуть свою гнилую сущность и заодно напомнить о своём существовании. По привычке Климкин привязал свой спич к России: с нею этот забавный покемон воюет даже во сне.

«Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник... Россия использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать новые войны, такие, как у нас, такие, как в Грузии, и вообще - строить абсолютную новую модель», - заявил Климкин, призвав сородичей по маразму «не поддаваться на московские провокации с историей», чтобы «выиграть историческую войну с Россией». При этом Климкин подчеркнул, мол, неважно, что некоторые украинцы воевали на стороне фашистской Германии, главное, что они воевали за Украину.

Павел Климкин

«Мы не должны вестись на российские попытки нас разъединять! Есть просто все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно, на стороне которых империй они боролись. Просто такова была история, и в нашей истории было много сложных моментов, они реально отдали свои жизни за Украину. Здесь нужно поставить точку и очень последовательно, если хотите, вести эту историческую войну с Россией. И эту войну нужно выиграть», - пояснил «дипломат».

Всё бы ничего: к подобным высказываниям со стороны «небратьев» мы уже привыкли. Но пикантность данного словоблудия в том, что 52-летний Павел Климкин - уроженец российского Курска, в своё время окончивший факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института. По окончанию российского ВУЗа он работал научным сотрудником Института электросварки им. Патона НАН Украины, после чего сразу же стал атташе в украинском МИД. На чём обосновывалась его дипломатическая карьера - тайна сия есть. По большому счёту, заявления от лица МИД Украины делал (и, собственно, продолжает делать) дипломированный физик/математик/сварщик, к тому же, «москаль», но никак не украинец и уж, тем более, не дипломат.

Прочно держится в обойме политических шизофреников и украинский президент. Оглядываясь по сторонам, дабы не нарваться на радикалов, 9 мая Зеленский записал видео обращение, в котором не только отказался от самой Великой Отечественной войны, чем вывел более 7 млн украинцев, сражавшихся в рядах Красной армии, из состава победителей, но и уравнял режимы Гитлера и Сталина, поставив на одну ступень победителей и тех, кто стрелял им в спину. «Нелох» «обнулил» даже собственного деда Семёна Зеленского, героически сражавшегося против гитлеровцев и их пособников - бандеровцев. При этом «гарант» заявил о будущей победе Украины над «российским агрессором», после чего он непременно установит «колокола победы» в Крыму, Донецке, Луганске и на Закарпатье.

Владимир Зеленский

«Сегодня, с верой в нашу цель, я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола… И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернём своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины», - заявил он.

Впрочем, гипотетически президент Украины может рассчитывать лишь на установку одного колокола - на Закарпатье, которое пока что остаётся территорией Украины. Тем не менее, зная настроения жителей этого региона, давно мечтающих отделиться от болезного «недогосударства», можно предположить, что это - гиблая президентская затея.

Такая же гиблая, как и нацепленный накануне на президентский пиджак англосаксонский «знак скорби» - стилизованный красный мак с чёрной точкой посредине, который здравомыслящие жители Украины давно называют «воспалённым анусом».

Владимир Зеленский со «знаком скорби»

И напоследок. Карантин - карантином, но вторжение российской армии на территорию незалежной - по расписанию. На этот раз в Верховной Раде испугались, что российский спецназ придёт захватывать Украину по рекам.

«Организовать мощную диверсионную группу на плавсредствах - это не сложное дело. Нет никакой уверенности, что Россия такое не организует: придёт пароходик и захочет дойти до Киева, а мы не имеем права останавливать и проверять, так как свободное движение», - заявил президент Ассоциации «Укрсудпром», государственный служащий 1-го ранга Виктор Лисицкий.

Виктор Лисицкий

Для тех, кто не совсем понял, о чём речь, поясняем: недавно украинский парламент принял закон, который открывает реки Украины для иностранного бизнеса. А вот оговорки о том, что этим законом запрещается передвижение российских «пароходиков», не было. Поэтому «патриоты» встрепенулись, открыв для себя новую линию фронта. Здесь стоило бы напомнить, что самая большая река, протекающая по территории Украины, - Днепр - берёт своё начало в Смоленской области. В пределах Смоленской возвышенности берёт исток и самый длинный приток Днепра - река Десна, а исток реки Северский Донец - на Белгородщине.