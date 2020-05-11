Обратная сторона Земли: как справляются с коронавирусом в Новой Зеландии и Австралии

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11 мая 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

Фото: соцсети

Новая Зеландия и Австралия еще с конца января – начала февраля начали предпринимать меры по сдерживанию коронавируса. Обе страны быстро принимали решение о закрытии границ.

Также страны широко внедрили отслеживание контактов заболевших коронавирусом.

Большую роль играет и расположение стран. Новая Зеландия и Австралия находятся от других материков на большом расстоянии через океан, добраться до них сложнее. Также плотность населения обеих стран низкая – проще отследить тенденцию прилетов и вылетов, маленький процент заселенности территории.

Но все-таки стоит выделить продуманный ход решения проблемы, а также и ответственность населения.

Австралия

На данный момент в Австралии зафиксировано 6 948 случаев заражения COVID-19. За последние сутки количество выросло на 7 человек.

Общее число смертельных исходов составляет 97 человек, за сутки зафиксировано 0 смертей.

Число выздоровевших составляет 6 167 человек. В активной фазе находятся 684 человека, 17 из них в критическом состоянии.

Новая Зеландия

На сегодняшний день зафиксировано 1 497 случаев заражения вирусом. За последние сутки количество заболевших выросло на 3 человека.

Общее число смертельных исходов составляет 21 человек, за сутки зафиксировано 0 смертей.

Число выздоровевших составляет 1 386 человек. В активной фазе находятся 90 человек, 2 из них в критическом состоянии.