Самые известные памятники Второй мировой войны в Европе, США и Китае

Аргументы Недели → В мире 13+

11 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

фото: соцсети

Никто не забыт – памятники, посвященные самой страшной войне в истории есть по всему миру. Их знают не только местные жители, но и люди из всех стран, потому что забыть о трагических событиях невозможно.

Монумент, посвященный труду миллионов женщин, которые в войну вынуждены были заниматься тяжелым мужским трудом, чтобы помочь стране выстоять. Он расположен в Лондоне, Великобритании на Уайтхолле, возле знания Минобороны Соединенного Королевства. По сторонам монумента развешаны семнадцать бронзовых комплектов одежды: рабочие спецовки, военная форма, полицейская форма, одежда медсестер, противогазные сумки и даже газосварочный шлем.

Одним из самых узнаваемых памятников войны в мире является фраза, установленная в Польше в небольшом городе Освенцим над воротами в лагерь смерти Аушвиц. Фраза «Труд освобождает» (Arbeit macht frei) была над многими концлагерями, однако именно изогнутое изображение с перевернутой буквой "B" над входом в Освенцим стала особенной для одного из самых страшных мест на нашей планете, где было умерщвлено около 1,4 млн человек.

Памятник в память о расправе над местными жителями, произошедшей в 1942 году находится в Чехии. История такая: после убийства Рейнхарда Гейдриха, протектора Богемии и Моравии, совершенного чехословацкими партизанами, все жители этого шахтерского поселка были обвинены в их укрывательстве. Войска СС окружили Лидице, все мужское население старше 15 лет было расстреляно, женщины были отправлены в концлагерь Равенсбрюк. Из 105 детей 82 были уничтожены в лагере смерти близ Хелмно.

Атака на Перл-Харбор – знаковая страница в истории Второй Мировой Войны. Неожиданное нападении японских сил, приведшее к гибели и ранению тысяч американских военных, запечатлено в мемориальном комплексе, расположенном на о. Оаху, Гавайи, США . Самой его впечатляющей частью является музей-памятник, включающий затопленный линкор "Аризона".

Мемориал, напоминающий трагические события есть в Германии Берлине, он установлен в центре немецкой столицы в память о евреях-жертвах нацизма. Он представляет собой огромное поле из более чем 2700 серых плит. Мемориал построен по проекту деконструктивиста Питера Айзенмана.

Мемориал, посвящённый Второй Мировой Войне есть также в Вашингтоне. Страшная разрушительная война середины двадцатого века затронула всё население планеты. Почти всё население тем или иным образом было вовлечено в этот жуткий конфликт. Активные боевые действия велись сразу на трёх материках. Свою цену за победу с беспощадным агрессором заплатила и Америка - около трёхсот тысяч американских солдат не вернулись домой. В 2004 году президент Джордж Буш решил увековечить память о борцах с фашизмом и милитаризмом, и в центре американской столицы был воздвигнут мемориал американцам, воевавшим в войне.

В Китае немало советских воинских памятников и могил. Больше всего памятников в провинции Хэйлунцзян. Это понятно, поскольку в августе 1945 года именно здесь шли самые серьезные бои. В маленьком уездном городе Дуннине памятников целых три. В 2016 году также произошло открытие нового памятника в Китае в провинции Хэйлунцзян. Он посвящен советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая от японских захватчиков в годы Второй мировой войны.

Памятник советским летчикам-добровольцам есть в Ухане. Сражение при Ухане, продолжавшееся несколько месяцев 1938 года, стало самой масштабной и значимой битвой Японо-китайской войны. Силы противников были неравные. В это тяжелое время свое плечо китайцам подставил Советский Союз, отправивший в Поднебесную новейшие самолеты и первоклассных летчиков. В ходе воздушной обороны Уханя в 1938 году погибло более 100 советских летчиков-добровольцев. В 1956 году останки 15 советских солдат на кладбище Ваньго были идентифицированы и перенесены в Парк Освобождения в Мемориал павшим советским военным летчикам.