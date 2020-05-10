Упадок и заражение. Коронавирусная ситуация в Украине

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10 мая 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Украине ситуация с COVID-19 – весьма печальная. Число заражённых с каждым днём увеличивается. На данный момент там зафиксировано 15 232 человека, больных новой формой коронавируса. Число жертв достигло 390.

В основном умершие – это пожилые люди или инвалиды. 3060 человек окончательно выздоровели. Они уже больше не чувствуют недомогания и не нуждаются в медицинской помощи. У некоторых даже выработался иммунитет. Но всё же более 200 заболевших всё ещё остаётся под аппаратами ИВЛ. Они находятся в критическом состоянии.

С 11 мая начинается неспешный этап смягчения карантинных мер. Хотя власти и медики пока не говорят о каком-либо улучшении. С каждым днём выявляется по 400-500 заболевших. Ситуация с заражением влияет и на политическую картину Украины. У некоторых местных присутствует ненависть к правительственной системе. Единство в стране по-прежнему отсутствует. Недоверие к власти начинает увеличиваться. Многие уже считают, что президент Владимир Зеленский дисквалифицировал себя неумелой подготовкой к эпидемии. Ведь должная помощь по отношению к населению так и не была оказана. К тому же экономическая ситуация в Украине на грани настоящей катастрофы.