Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Пока ещё непростая ситуация. Covid-19 по-прежнему распространяется по Канаде

, 16:03 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Пока ещё непростая ситуация. Covid-19 по-прежнему распространяется по Канаде
фото: соцсети

Ситуация с распространение вируса в Канаде пока ещё серьёзная. Covid-19 проник уже практически во все провинции страны. 

данный момент заболевших там почти 68 000 человек. 502 находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Хуже всего вирус воздействует на пожилое население. Очень много случаев вспышек заболевания в домах престарелых. К счастью, растёт и число вылечившихся. Общее количество выздоровевших -31 249 человек. Эти люди уже оправились от болезни и чувствуют себя вполне неплохо. У большинства заболевание проходит в лёгкой или бессимптомной форме.

Умерших на территории Канады уже больше, чем 4600. В основном умирают пожилые, инвалиды и люди с различными патологиями. Больше 30 000 человек пока находятся в активной фазе болезни. Врачи и учёные работают, не покладая рук. К здравоохранителям в Канаде у всех огромное уважение. Ведь то, что сейчас происходит в мире - это война на уничтожение. И медики для многих людей – те самые храбрые воины, защищающие страну от угрозы. На сегодня ещё рано говорить о каких-либо улучшениях ситуации с вирусом. Covid-19 не желает останавливаться, и пока что продолжает своё шествие по Канаде. Но многие аналитики по-прежнему сохраняют позитивный настрой и уверены, что остановка эпидемии случится уже в середине лета.

Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке: использование ИВЛ помогает далеко не всем

Главврач Коммунарки: использование ИВЛ помогает далеко не всем, успешное отлучение только 13,6 % пациентов

Главный врач больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко наблюдает и анализирует, как влияет подключение аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на здоровье пациентов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью