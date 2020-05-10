Пока ещё непростая ситуация. Covid-19 по-прежнему распространяется по Канаде

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10 мая 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ситуация с распространение вируса в Канаде пока ещё серьёзная. Covid-19 проник уже практически во все провинции страны.

данный момент заболевших там почти 68 000 человек. 502 находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Хуже всего вирус воздействует на пожилое население. Очень много случаев вспышек заболевания в домах престарелых. К счастью, растёт и число вылечившихся. Общее количество выздоровевших -31 249 человек. Эти люди уже оправились от болезни и чувствуют себя вполне неплохо. У большинства заболевание проходит в лёгкой или бессимптомной форме.

Умерших на территории Канады уже больше, чем 4600. В основном умирают пожилые, инвалиды и люди с различными патологиями. Больше 30 000 человек пока находятся в активной фазе болезни. Врачи и учёные работают, не покладая рук. К здравоохранителям в Канаде у всех огромное уважение. Ведь то, что сейчас происходит в мире - это война на уничтожение. И медики для многих людей – те самые храбрые воины, защищающие страну от угрозы. На сегодня ещё рано говорить о каких-либо улучшениях ситуации с вирусом. Covid-19 не желает останавливаться, и пока что продолжает своё шествие по Канаде. Но многие аналитики по-прежнему сохраняют позитивный настрой и уверены, что остановка эпидемии случится уже в середине лета.