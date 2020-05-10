В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли сотрудников железной дороги

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что украинские силовики сегодня днем открыли огонь по ремонтной бригаде Донецкой железной дороги.
По данным Народной милиции ДНР, силовики из 28-й механизированной бригады открыли стрелковый огонь по ремонтной бригаде железнодорожников, которые проводили осмотр железнодорожного полотна на участке перегона Еленовка-Сигнальное.
Ремонтники успели вовремя укрыться за насыпью. Жертв удалось избежать.
В милиции отметили, что железнодорожники были в оранжевой униформе и украинские силовики "не могли не знать, что стреляли по мирным жителям".