Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли сотрудников железной дороги

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли сотрудников железной дороги
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что украинские силовики сегодня днем открыли огонь по ремонтной бригаде Донецкой железной дороги.

По данным Народной милиции ДНР, силовики из 28-й механизированной бригады открыли стрелковый огонь по ремонтной бригаде железнодорожников, которые проводили осмотр железнодорожного полотна на участке перегона Еленовка-Сигнальное.
Ремонтники успели вовремя укрыться за насыпью. Жертв удалось избежать.

В милиции отметили, что железнодорожники были в оранжевой униформе и украинские силовики "не могли не знать, что стреляли по мирным жителям".

ИЧ

Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке: использование ИВЛ помогает далеко не всем

Главврач Коммунарки: использование ИВЛ помогает далеко не всем, успешное отлучение только 13,6 % пациентов

Главный врач больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко наблюдает и анализирует, как влияет подключение аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на здоровье пациентов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью