Выздоровление и успех. Коронавирусная ситуация в Финляндии

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10 мая 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Финская ситуация с коронавирусом улучшается с каждым днём. На данный момент заболевших там более 5800 (точная цифра – 5880 человек). Умерших – 265, и в основном это очень пожилые люди или те, у кого имеются патологии. Число выздоровевших увеличивается ежедневно. Сейчас их уже ровно 4000 человек.

Болезнь в основном проходит в лёгкой форме или даже бессимптомно. Но есть и те, у кого вирус вызвал сильные проблемы с лёгкими. 45 человек всё ещё в критическом состоянии. Выздоровевшие же чувствуют себя отлично и радуются избавлению от опаснейшей инфекции.

Финляндия, как и некоторые страны Скандинавии, не слишком тяжело перенесла коронавирусную эпидемию. Карантина, как такового, так и не было объявлено. Ситуация в этой стране начала стабилизироваться ещё в 20-х числах апреля. Запрет на собрания до 10 человек ещё действует, но уже после 13 мая он будет отменён. Правительство всё это время активно поддерживало и помогало своим гражданам. К тому же и учёные не дремали. Недавно в Восточной Финляндии была разработана специальная вакцина против коронавируса в виде особого спрея. Если говорить про страны-победители Covid-19, то Финляндию можно смело причислить к этому списку.