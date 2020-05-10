Как в Америке ругают Трампа и в Англии Джонсона за позднее введение карантина

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10 мая 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

фото: соцсети

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн. США остается на первом месте среди стран по количеству заболевших и умерших от коронавируса. Британия занимает 4 место по числу заразившихся. Политики не хотели вводить карантин, но сегодняшняя статистика говорит сама за себя.

Дональд Трамп не раз говорил, что карантин из-за коронавируса может принести стране больше проблем, в частности, экономике, чем сам коронавирус. Действительно, мистер Трамп столкнулся с кризисом из-за коронавируса перед будущими выборами и стремится как можно быстрее восстановить экономическую ситуацию в стране. Однако президента почему-то совсем не смущает статистика смертей, и он постоянно хочет отменить карантин. По данным университета Дж. Хопкинса в США 77 180 умерших (на 8 мая). Из-за политики Трампа общенациональный режим чрезвычайной ситуации был введен только с марта. Первым штатом, где людям запретили выходить из дома, стала Калифорния – там ограничения действуют с 19 марта. И никто не успел понять, как Америка вышла на такую ужасающую статистику, обогнав другие страны.

Еще в первых числах апреля, по сообщению телеканала CNN, главный инфекционист США Энтони Фаучи настаивал на необходимости введения карантина на всей территории Соединенных Штатов для борьбы с пандемией.

В журнале The Week корреспондент писал, что США и Европа «профукали» вспышку инфекции, в то время как восточно-азиатские страны сумели остановить эпидемию и повернуть ее вспять.

То, что Нью-Йорк не справляется с охватившей город пандемией, было известно всему миру в конце марта, когда об этом стали говорить местные врачи. Рассказ доктора Колин Смит передавало издание The Independent. Это врач рассказала о жутких условиях работы, нехватки оборудования, мест в больнице, а также том, что пандемия распространяется лавинообразными темпами. «Кажется, что уже слишком поздно. Мы знали, что нас ждёт», — говорит врач.

Ситуация с затянувшимся введением карантина происходила и в Англии, где Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина только 24 марта. Борис Джонсон решился на введение карантина, только когда картина стала ужасающей и погибших от коронавируса становилось все больше.

На решение ввести карантин повлияло и давление внутри страны, которое достигло пика, отмечает издание The New York Times. За бездействие премьера критиковали как политические противники, так и его сторонники. Первым ответственность на себя взял министр иностранных дел Доминик Рааб. Он объявил, что все британцы должны немедленно вернуться из заграничных поездок домой.

Газета The Independent также приводила данные комитета по чрезвычайным ситуациям: британцы добровольно не желают отказываться от своих привычек. Слишком много людей выходит в выходные на пляжи, в парки и на открытые рынки. Помогут только драконовские меры, приводит издание слова лидера оппозиционной партии Джереми Корбина.

The Guardian 23 марта пишет, что первые случаи заражения коронавирусом в Великобритании были зафиксированы в конце января, но правительство не стало учиться у других стран. Вместо этого Борис Джонсон объявил, что изолировать будут только людей с симптомами, а остальные могут жить как прежде — для нации в целом лучше переболеть и сформировать иммунитет против нового типа коронавируса. Британцы видят, что у властей нет четкой стратегии, как спасать людей во время кризиса, резюмирует The Guardian.