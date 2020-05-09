Пошаговое улучшение. Испанская ситуация с коронавирусом

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9 мая 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

6 мая власти Испании продлили режим повышенной готовности до 24 числа. По словам членов правительства, эта страна вернётся в норму лишь только к середине лета. Необходимо ещё немного подождать, а заодно восстановиться от прошедшей катастрофы.

Ослабление карантина будет происходить пошаговым путём. За весь период пандемии в Испании умерло 26 478 человек. Среди них были и пожилые, и онкобольные, и люди с различными патологиями и даже простые астматики. Испания и Италия хуже всего пострадали от коронавирусной инфекции. Эти времена они не забудут никогда. Местные жители нередко называют прошедшую болезнь «второй испанкой». Ведь подобного хаоса в этой стране не случалось целое столетие.

Но уже сейчас на территории Испании выздоровевших от инфекции куда больше, чем раньше. Исцелившихся там уже больше 174 000. С каждым днём от болезни оправляется всё больше и больше людей, что не может не радовать правительство и министерство здравоохранения. Медики и учёные работают на всех парах. Они выдыхаются и устают до предела, но продолжают спасать людей. 262 783 человека пока ещё заражено. Однако болезнь во многом проходит в лёгкой форме, как самый обычный сезонный грипп. К сожалению, ещё остаются и те, кто не может дышать без ИВЛ и находится в критическом состоянии. Их пока ещё немало, почти 2000 человек.