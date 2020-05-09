Усталость от вируса. Ситуация с Covid-19 на территории Норвегии

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9 мая 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Норвежскую ситуацию с распространением вируса пока нельзя назвать особо благоприятной.

Вирус всё ещё продолжает путешествовать по стране. Количество заболевших уже зашкаливает за 8000 человек. 27 – в критическом состоянии. Есть и смерти. Общее число умерших от осложнений – 218. В основном, это пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Также страдают и люди с врождёнными заболеваниями. Однако есть и выздоровевшие. Число вылечившихся достигло уже 90 человек. Норвежский воздух и чистая экология всё же берут своё.

С 11 мая на территории Норвегии уже возобновляется работа школ. Многие люди уверены в скорейшем прекращении пандемии. До середины июля обещается выполнить все этапы отмены карантина. Местные жители давно устали от бесконечных предупреждений по поводу изоляции и постоянного страха. Вирус надоел уже большей части населения. Несмотря на то, что болезнь всё ещё свирепствуют, власти намерены избавиться от ограничений уже в ближайшее время. Очевидно, сами члены правительства устали от «ковидных» проблем не хуже, чем народ Норвегии. Премьер-министр Солберг уже сообщила, что к 15 июня планируется открыть большую часть закрытых заведений и учреждений страны.