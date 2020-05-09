Число зараженных COVID-19 в США увеличилось за сутки почти на 27 тысяч

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9 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в Соединенных Штатах Америки зарегистрировали почти 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом днем в субботу, 9 мая, сообщили в университете Джонса Хопкинса.

За 24 часа на территории США было выявлено 26 906 новых случаев заражения. Днем ранее этот показатель достигал 28 420.

За прошедшие сутки в стране скончались 1 518 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", а накануне – 2 231.



С начала пандемии в Соединенных Штатах COVID-19 заразились более 1 283 929 человек, умерли более 77 тысяч.